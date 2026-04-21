«Маленьких солдат не бывает»: Путин высказался о работе муниципальных служащих

Евгения Алешина
Евгения Алешина 70 0

Они трудятся на благо людей по всей России.

Путин: «маленьких солдат» не бывает, потому что солдат — звучит гордо

Солдат — это гордое звание. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов.

«Маленьких солдат» не бывает. Солдат — это звучит гордо», — сказал российский лидер.

Так российский лидер отреагировал на фразу сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирины Гусевой о том, что муниципальные служащие — это своего рода «маленькие солдаты». Таким образом Путин подчеркнул значимость роли муниципальных служащих, которые работают на благо всех россиян.

«Мы команда», — добавил глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин сказал о помощи пострадавшим от паводков в Дагестане. Российский лидер подчеркнул, что знает: у некоторых людей недвижимость не была оформлена в соответствии со всеми нормами, предусмотренными законодательством. Он поручил в будущем максимально привести эту сферу в порядок. Однако в сложившихся обстоятельствах необходимо помочь всем пострадавшим. Так как часто у людей больше ничего своего нет, кроме этой некорректно оформленной недвижимости.

