Сергей Собянин: интеграция людей с инвалидностью во все сферы — приоритет города

Екатерина Чумоватова

Правительство Москвы продолжает создавать комфортные условия для горожан с особенностями здоровья.

Как Москва помогает людям с особенностями здоровья

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Столица продолжает развивать инклюзивные практики для комфортной жизни каждого москвича с особенностями здоровья. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своем канале в MAX.

«Сегодня в фокусе внимания городских властей не просто адаптация, а полноценная интеграция людей с особенностями здоровья во все сферы городской жизни», — рассказал мэр Москвы.

В системе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Более 80 тысяч детей с инвалидностью учатся в образовательных учреждениях Москвы. Для них в городе есть 16 специализированных школ и восемь реабилитационно-образовательных центров.

Выпускники показали талантливые результаты на олимпиадах по различным сферам. В 2025 году учащиеся с особенностями здоровья получили 15 федеральных и восемь московских медалей.

Также людям с ограниченными возможностями доступно свыше 60 бесплатных образовательных программ. Например, национальный чемпионат «Абилимпикс». В 2025 году участники завоевали 101 медаль. А также благодаря участию в нем около 700 москвичей с особенностями здоровья нашли работу.

