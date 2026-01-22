«Лариса нас потрясла»: соседи рассказали, как им жилось рядом с Долиной

Соседи Ларисы Долиной: Мы даже не знали, с кем все это время жили

В разбирательствах по поводу квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной в Хамовников поставлена точка. 19 января новая владелица жилья Полина Лурье наконец получила ключи, хоть и пришлось подключать судебных приставов. Теперь апартаменты и юридически, и фактически в ее собственности. Что примечательно, далеко не все жильцы скандального дома знали, с кем все это время соседствовали. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.

По данным издания, на передаче ключей и квартиры Лариса Долина не присутствовала, хотя, по словам ее директора Сергея Пудовкина, уже вернулась в Россию из отпуска. Артистка, судя по всему, по-прежнему не желает встречаться с Лурье, что демонстрировала на протяжении всего периода разбирательств. Такой же неуловимой она была и до спора, прогремевшего на всю страну. Настолько неуловимой, что ни разу не попалась на глаза большинству соседей. Все годы проживания она не привлекала внимания окружающих.

«У них же дом небольшой: всего на семнадцать квартир рассчитан. Но о том, что там живет Долина, мы и не знали. Я лично ее только по телевизору видела. В местной „Пятерочке“ тоже ее не встречала, хотя мы все постоянно туда ходим», — рассказала соседка Долиной.

Как предположила женщина, чтобы не встречаться с жильцами своего дома, народная артистка, вероятно, поручала помощникам и доставщикам покупку продуктов и прочие бытовые дела. Кроме того, хоть Лариса Александровна и не стесняется обозначать свой звездный статус, в доме она вела себя тихо.

«Лариса нас этим потрясла: очень тихая женщина! Мы такого поведения от нее и не ожидали. Обычно же звезды любят выпячивать себя. А она за столько лет ни разу не засветилась!» — добавила собеседница URA.RU.

Нежелание Долиной возвращать Лурье квартиру, которую, по собственным словам, продала под давлением мошенников, и полученные за нее 112 миллионов рублей наделало много шума. Она успешно оспорила сделку в суде, а покупательница осталась без жилья и средств. Защита Лурье дошла до Верховного суда, который постановил передать апартаменты новой собственнице. Долина ситуацию принципиально не комментирует.

