Звезда «Трансформеров» Шайа Лабаф получил условный срок

Суд приговорил звезду кинофраншизы «Трансформеры», актера Шайа Лабафа к шести месяцам условного срока. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на адвоката артиста Сару Червински.

Полгода условно и два года испытательного срока. Такое наказание получил Лабаф за пьяную драку, которая произошла 17 февраля в Новом Орлеане. В деле фигурировала видеозапись, на которой было видно, что знаменитость по какой-то причине вывели из бара. После этого он толкнул человека. Тот упал на землю, затем артист нанес удар сопернику по лицу.

Актер признал свою вину.

«Господин Лабаф сегодня пришел в суд, желая взять на себя ответственность за свою роль в произошедшем, и он это сделал. Теперь он с нетерпением ждет возможности сосредоточиться на семье, работе и новых творческих проектах», — уточнила Червински.

Кроме того, суд обязал его пройти лечение от алкогольной зависимости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полиция Республики Корея передала в прокуратуру дело в отношении певца PSY (настоящее имя — Пак Чэ Сан). Артиста подозревают в нарушении законодательства о рецептурных препаратах.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.