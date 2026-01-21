«Устроилась хорошо»: где живет Лариса Долина после передачи квартиры Лурье

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 576 0

Долгие разбирательства по поводу жилья певицы в Хамовниках завершились. Новая собственница получила квадратные метры, за которые заплатила еще в 2024-м.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Лариса Долина рассказала как живет после передачи квартиры Лурье

Народная артистка России Лариса Долина отказалась отвечать на вопрос корреспондента 5-tv.ru, где и как она устроилась после передачи ключей от ее квартиры в Хамовниках новой собственнице Полине Лурье. Скандал и длительные разбирательства позади, и певице, судя по всему, надоело внимание прессы к ее (и не ее) недвижимости.

«Устроилась хорошо», — это все, что она сказала журналистам.

Лариса Долина также отметила, что, несмотря на хейт в соцсетях и неодобрительные высказывания некоторых коллег по шоу-бизнесу, она не остается один на один с проблемами. Артистка заявила, что ее поддерживают близкие.

Полина Лурье купила квартиру народной артистки за 112 миллионов рублей летом 2024 года. Вскоре после заключения сделки певица заявила, что действовала под давлением мошенников, и оспорила сделку в суде. Покупательница осталась без денег и без жилья. Но ее представители боролись за отмену решения.

И добились успеха 16 декабря 2025 года — Верховный суд признал право собственности за Лурье и отменил все ранее принятые судебные акты. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину, а 19 января Лурье получила ключи от квартиры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка столкнулась с новыми крупными расходами, связанными с ее недвижимостью. Теперь проблемы связаны с ее дачей. И немаленькие — на 50 миллионов рублей.

«Устроилась хорошо»: где живет Лариса Долина после передачи квартиры Лурье
