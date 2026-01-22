Москва и Вашингтон обсуждают вариант использования замороженных российских активов для восстановления территорий в зоне специальной военной операции. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совет безопасности Российской Федерации.

Глава государства уточнил, что часть этих средств может быть направлена в «Совет мира».

«Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», — сказал Путин.

Ранее в тот же день сообщалось, что Владимир Путин допустил возможность перечисления одного миллиарда долларов из замороженных в США российских активов в «Совет мира», отметив особые отношения России с палестинским народом. Президент добавил, что данный вопрос предполагается обсудить с Махмуд Аббас.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



