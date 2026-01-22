Ребенок едва не попал под трактор при ликвидации снежной горки в Краснодаре

В Краснодаре сегодня скандал из-за стихийной снежной горки, которую рабочие попытались засыпать песком как раз в тот момент, когда там катались дети. Под колеса трактора едва не угодил ребенок. Взбешенные взрослые набросились на водителя.

Коммунальщики пытались оправдаться тем, что горку им приказало засыпать начальство. И как раз для того, чтобы там никто не травмировался. Но разгонять детей трактором — это, конечно, было лишнее.

Ранее, писал 5-tv.ru, подросток пострадал после конфликта на горке в Екатеринбурге. Следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения мужчины на 13-летнего мальчика. Мужчина жестоко избил подростка, который случайно задел его жену во время катания на снегокате с горы. По словам мамы, мальчик катался с другом и не успел ничего сделать, чтобы не столкнуться с женщиной. Перед ударом подросток оттолкнул снегокат, чтобы смягчить столкновение, но при этом собственным телом задел жену мужчины. Сразу после этого мужчина набросился на ребенка с кулаками.

