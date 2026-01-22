«Это проявление силы»: Сергей Бурунов поддержал мужчин, умеющих плакать

Актер Сергей Бурунов считает мужские слезы не постыдными, а проявлением силы

Актер театра и кино Сергей Бурунов заявил, что не стесняется плакать перед своей любимой женщиной, а в ответ получает не упреки, а понимание и полное принятие. Как признался артист корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Комментируй это», раньше он был убежден, что мужчина должен стоически переносить невзгоды и скрывать свои чувства, потому что жаловаться и признавать свое бессилие стыдно. Как и обращаться за психологической помощью.

«У нас какие-то псевдопонятия, которые к мужчинам не имеют никакого отношения, что ты не можешь справиться — и ты не мужик. И это все в себе нужно держать. Нет, это абсолютно нормально, это как гигиена мозга», — сказал актер.

Преодолеть барьер общественного мнения о «настоящем мужике», который не ходит к психоаналитику и не грустит, — это еще не все. Неплохо бы, помимо этого, ощущать поддержку близких. Как отметил Бурунов, для него самое главное — чтобы любимый человек принимал не только в лучшие моменты жизни, но и в худшие. Если можешь честно рассказать партнеру, почему тебе плохо, тебе очень повезло.

«Вот если тебя человек принимает, когда ты слабый, когда ты все потерял, когда ты плачешь, вот это твой человек, это любимый человек, ему можно доверять», — добавил артист.

По мнению Сергея Бурунова, немногие люди могут и умеют разговаривать о своих чувствах. Особенно трудно это дается мужчинам — им общество вообще запрещает чувствовать. Для представителей сильного пола как будто недопустимо быть бессильными и уж тем более рыдающими у кого-то на плече.

«В отношениях, в паре, этого стесняться не надо. Если будет абсолютное доверие и умение эмоциональным интеллектом считывать чувства и общаться правильно друг с другом, то тогда все будет хорошо… Это глупые женщины не любят (слезы мужчин — Прим. Ред.). А в мужских слезах нет ничего постыдного, это и есть человечность, это проявление силы — что ты перед человеком открываешься», — заключил Бурунов.

Не только чувствовать и доверять, но и исполнять свои мечты сегодня учится Сергей Бурунов. Ведь с раннего детства он хотел стать летчиком, но жизнь в итоге пошла по другому сценарию. Ранее в интервью 5-tv.ru актер Сергей Дорогов рассказал, как его коллега восполняет упущенные желания и возможности.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX