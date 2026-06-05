«Дикие вещи происходят»: Селена Гомес резко сменила имидж

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Алена Куликова
Алена Куликова 33 0

Тяга к экспериментам с прической настигла актрису в Лондоне на съемках.

Селена Гомес решила сменить имидж

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

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Актриса Селена Гомес перекрасилась в рыжий на съемках в Лондоне

Американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания Селена Гомес сменила имидж. Артистка перекрасила свои волосы в рыжий и продемонстрировала новый образ на личной официальной странице в социальной сети.

Смена имиджа произошла в Лондоне, где Селена Гомес находилась совместно с коллегами по площадке сериала «Убийства в одном здании»

«Дикие вещи происходят <…>, пока наслаждаемся Лондоном», — написала артистка.

Мнения фанатов певицы разошлись: некоторым понравился новый образ поп-звезды, а некоторые раскритиковали его, назвав артистку «рыжей бестией».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», обратился к американскому рэперу Канье Уэсту с приглашением приехать в Россию. Гогунский заявил, что говорит от имени народа, хотя никто ему этого не поручал.

Актер отметил, что в Европе концерты Уэста отменяются из-за опасений местных властей, однако сам он не боится, потому что живет по сердцу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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