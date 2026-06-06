Григорий Лепс выступил для гостей загородного клуба под Петербургом

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 33 0

Сцена располагалась прямо на природе — в живописном уголке хвойного леса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Григорий Лепс выступил для гостей загородного клуба под Петербургом

Народный артист России Григорий Лепс выступил для гостей загородного клуба «Бор 812» под Санкт-Петербургом. 5-tv.ru публикует кадры мероприятия, преуроченного к ПМЭФ-2026.

Концерт стартовал в 21:00 — все столики были заняты еще задолго до начала выступления.

Уникальная атмосфера мероприятия создавалась благодаря необычному месту проведения: сцена расположилась прямо на природе — в живописном уголке хвойного леса среди высоких сосен, что придавало особую камерность этому вечеру.

В программе прозвучали знаковые хиты артиста, которые публика встретила бурными аплодисментами. Звучала легендарная «Рюмка водки на столе», а также «Ну и что», «Спасибо» (дуэт с Тимуром Родригезом), «Мира в дом» и другие композиции.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, 30 мая выступил с новой песней «Россия-мама» на Дне Московского спорта в Лужниках.

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