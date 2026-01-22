«Красотка была»: Агата Муцениеце пожаловалась на лишний вес после родов

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Актриса полностью исключила из рациона сладости и выпечку, однако цифры на весах продолжают расти.

Как привести себя в форму после родов

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Агата Муцениеце поделилась, что не может сбросить лишний вес после родов

Актриса Агата Муцениеце испытывает трудности с возвращением в прежнюю физическую форму после рождения дочери. На свой лишний вес артистка пожаловалась в социальных сетях.

У звезды, родившей третьего ребенка в декабре 2025 года, нет прогресса в похудении. На данный момент ее вес составляет 61,5 килограмма, в то время как привычный — 55 килограммов.

Артистка полностью исключила из рациона сладости и выпечку, однако цифры на весах продолжают расти.

«Я вообще не ем мучное и сладкое, никаких булок. Я все исключила, но надо отдать должное, что я не держала никакую диету во время беременности, ноль ограничений. Пожинаем плоды», — поделилась своими переживаниями Муцениеце.

Актриса даже после интенсивных тренировок в спортивном зале замечает прибавку в весе. Это вызывает у нее недоумение и расстройство.

Чтобы ускорить метаболизм, Агата вместе с девятилетней дочерью Мией готовит специальные жиросжигающие напитки из цитрусов и имбиря. Однако желаемого эффекта они пока не приносят. Актриса с ностальгией пересматривает архивные снимки, на которых она запечатлена в идеальной форме.

«Я прямо красотка была. Красотка и не жирная, худющая. Может, мне и сейчас надо это сделать. Посмотреть на себя другими глазами», — поделилась артистка.

Отцом новорожденной девочки стал музыкант Петр Дранга. Свадьба пары состоялась в конце прошлого лета. Роды проходили в элитном подмосковном госпитале. Имя младшей наследницы пара по-прежнему держит в секрете.

Также у Агаты есть два ребенка от бывшего мужа, актера Павла Прилучного. Сын Тимофей родился в 2013 году, дочь Мия — в 2016 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:45
«Кто-то Кулибин, а кто-то Левша»: Ян Цапник о русских умельцах
12:39
«После 19:00»: Песков подтвердил визит Уткоффа и Кушнера в Москву
12:34
Трамп пообещал выплатить по миллиону долларов жителям Гренландии за присоединение к США
12:23
Умер звезда фильма «Дневник Бриджит Джонс» Дональд Дуглас
12:14
Тихий океан подает сигнал: землетрясение у США может запустить цепь катастроф
12:03
«Жертв нет»: очевидцы нападения на школу в Нижнекамске рассказали о случившемся

Сейчас читают

Напавший на сотрудницу школы в Нижнекамске семиклассник был задержан
Подросток ворвался в школу с ножом в Нижнекамске и ранил охранника
В Нью-Йорке задержали мужчину за попытку проникновения в Генконсульство РФ
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026