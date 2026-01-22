Секретный объект внеземного происхождения десятилетиями скрывают в США

Daily Mail: военные в США несколько десятилетий охраняют загадочный НЛО

На территории военно-морской авиационной базы Патаксент-Ривер в штате Мэриленд тайно находится транспортное средство неизвестного происхождения, которое могло быть получено военными еще в 1950-х годах. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на портал Liberation Times.

Согласно имеющимся данным, таинственный объект, который также называют «экзотическим», скрывают на объекте, более известном среди специалистов как Пакс-Ривер. Инсайдеры, имеющие отношение к Командованию военно-морских авиационных систем (NAVAIR), утверждают, что в рамках секретных оборонных программ специалисты уже многие годы проводят детальный анализ и пытаются внедрить технологии, найденные на подобных «нечеловеческих летательных аппаратах».

Источники журналистов подчеркивают, что интерес к базе в Мэриленде проявляют не только исследователи, но и иностранные разведки. В последнее время в районе Пакс-Ривер зафиксирована повышенная активность шпионских технических средств. Речь идет о наблюдении за секретным объектом с помощью китайских беспилотных аппаратов, а также неопознанных летающих объектов, природа которых остается невыясненной.

Хотя официального подтверждения этим фактам нет, эксперт по изучению аномальных явлений Луис Элизондо ранее в своих показаниях перед американским Конгрессом упоминал о существовании в Пакс-Ривер специализированного ангара. Это помещение якобы было возведено специально для работы с внеземными материалами и их последующей передачи для изучения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.