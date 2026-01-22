Бэррон Трамп спас женщину от расправы в Лондоне

Дарья Орлова
Наследник американского лидера предотвратил трагедию во время видеозвонка.

Фото: www.globallookpress.com/Erin Scott - Pool Via Cnp

Младший сын президента США Бэррон Трамп спас жизнь женщине, став невольным свидетелем нападения на нее в Лондоне 18 января 2025 года. Об этом сообщает газета Metro.

Пострадавшая позвонила Бэррону по видеосвязи в момент агрессии со стороны своего сожителя. Увидев на экране происходящее насилие, Трамп-младший мгновенно сориентировался и вызвал экстренные службы британской столицы. Благодаря его решительным действиям полицейские и медики оперативно прибыли на место происшествия, сумев предотвратить возможную смерть горожанки.

«Женщина рассказала в лондонском суде, что ее жизнь спас Бэррон Трамп, когда стал свидетелем нападения бывшего парня на нее», — информирует издание.

В настоящее время судебные органы Лондона детально разбирают обстоятельства случившегося конфликта. Главным фигурантом дела является сожитель потерпевшей, гражданин Российской Федерации Максим Румянцев. Согласно материалам следствия, мужчина начал наносить удары женщине именно в тот момент, когда она общалась с Бэрроном Трампом по видеосвязи.

На данный момент суд заслушивает показания спасенной женщины и изучает доказательства вины нападавшего. Параллельно с этим обсуждается и политическая повестка семьи Трамп. Ранее старший брат Бэррона, Дональд Трамп — младший, высказывал предположения о возможной смене курса внешней политики их отца. По его словам, из-за высокого уровня коррупции Белый дом может прекратить поддержку киевского режима.

