Напавшего на работницу в школе Нижнекамска подростка госпитализировали

Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Срочная новость

Он находится в тяжелом состоянии.

Что со школьником в Нижнекамске

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Подросток, который напал на работницу в школе Нижнекамска, госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает источник 5-tv. ru.

По предварительным данным, школьник пострадал в результате неосторожного обращения с оружием.

Ранее 13-летний школьник был задержан. По данным ТАСС, у подростка были изъяты нож, маска и тактические перчатки.

О нападении школьника на сотрудницу лицея № 37 стало известно в 08:56 утра по Москве. Известно, что ученик нанес женщине резаные раны, а также подросток взрывал принесенные петарды.

Как сообщает источник, женщина работает в школе охранником, и у них с учеником произошел конфликт. Сотруднице уже оказана необходимая медицинская помощь.

Во время нападения всех детей эвакуировали. Сотрудники полиции и других экстренных служб незамедлительно прибыли на место происшествия. Все обстоятельства произошедшего и мотивы действий нападавшего еще устанавливаются. В школу приехал прокурор Нижнекамска Ильнур Гаянов.

Как ранее писал 5-tv.ru, возбуждено уголовное дело по факту нападения подростка на работницу школы по части 3 статье 30 части 1 статье 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 статье 293 УК РФ (халатность).

