Минэнерго России: аграрии в полном объеме обеспечены топливом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Поставки идут в штатном режиме, ситуацию контролируют сразу несколько ведомств.

Обеспечены ли аграрии топливом в полном объеме Минэнерго

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Российские сельхозпроизводители обеспечены топливом для проведения сезонных полевых работ в полном объеме. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.

В ведомстве уточнили, что доступность горючего отслеживается не только на федеральном уровне, но и у конечных поставщиков. Это должно позволить оперативно реагировать на возможные сложности с обеспечением аграриев.

«Поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей», — говорится в сообщении министерства.

Вопрос снабжения агропромышленного комплекса находится на постоянном контроле Минэнерго, министерства сельского хозяйства, Федеральной антимонопольной службы и региональных органов исполнительной власти. В Минэнерго подчеркнули, что необходимые объемы топлива для сезонных работ у аграриев есть.

Ранее вопросы продовольственной безопасности и прогнозы по новому урожаю стали одной из центральных тем итоговой коллегии Минсельхоза России. На заседании заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев оценил результаты работы агропромышленного комплекса за 2025 год и обозначил приоритеты для дальнейшего развития отрасли.

Вице-премьер отметил, что российский АПК сумел сохранить стабильность даже на фоне сложной погоды и внешнеэкономического давления. По итогам года были достигнуты ключевые ориентиры Доктрины продовольственной безопасности, а отечественная продукция продолжила укреплять позиции за рубежом.

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