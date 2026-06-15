В память о борьбе с нацизмом: уникальный поезд-музей отправился с Белорусского вокзала

Поезд-музей отправился с Белорусского вокзала в Москве

Уникальный поезд-музей отправился сегодня с Белорусского вокзала в Москве. В его составе — семь вагонов. В каждом из них уникальная экспозиция, которая посвящена истории борьбы с нацизмом в годы Великой Отечественной.

Среди экспонатов есть и рассекреченные архивные документы. А еще — платформы с образцами исторической техники.

22 июня поезд вернется в столицу. На нем в Главный храм Вооруженных Сил доставят частицу Вечного огня из Брестской крепости. Этот состав — один из проектов, которые помогают рассказать о вкладе нашей страны в победу над нацизмом.

В преддверии 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны в стране пройдет множество мероприятий. Все они в первую очередь направлены на сохранение исторической памяти.

«Для нашего народа Великая Отечественная война — это то событие, которое его скрепляет. Скрепляет связи поколений, в том числе осознание тех сил, тех ресурсов, которые тогда обеспечили победу и сейчас помогают справиться с вызовами — вызовами уже современности», — сказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

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