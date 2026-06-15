«Минск и Москва всегда настороже»: Лукашенко о позиции стран на мировой арене

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 47 0

Россия и Белоруссия всегда готовы к диалогу и поиску решений даже в условиях обострения международной обстановки.

Что сказал Лукашенко на встрече с Сергеем Лавровым

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

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Лукашенко: Минск и Москва всегда настороже, чтобы не допустить войны

Минск и Москва всегда находятся настороже, чтобы не допустить войны. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Лукашенко подчеркнул, что внешнеполитические ведомства наших стран, несмотря на обострение той или иной ситуации, всегда готовы разговаривать и предлагать варианты решения имеющейся проблемы.

«В Америке их (внешнеполитические ведомства. — Прим.ред.) называют, ведомства войны. Но только мы всегда готовимся к войне в том плане, чтобы ее не было, а у них там министерство войны, чтобы воевать каждый день. Не дай Бог, конечно», — сказал Лукашенко.

Также во время встречи с Сергеем Лавровым президент Белоруссии сказал, что, вопреки европейским «возгласам», Минск и Москва идут своим путем.

Глава МИД РФ прибыл в Белоруссию с рабочим визитом 14 июня. Сергей Лавров планирует обсудить с Лукашенко актуальные темы. Они, например, поговорят о том, как и дальше совместными усилиями противостоять беспрецедентному санкционному давлению. Перед встречей с Лукашенко Сергей Лавров возложил венок к монументу Победы в Минске.

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