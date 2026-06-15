Захарова: заявления французских властей о пожаре в Киево-Печерской лавре — фейк

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро сделали ложные заявления относительно пожара в Киево-Печерской лавре. Их слова прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию — настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре», — написала Захарова.

По словам официального представителя МИД России, западные политики поспешили распространить очередной фейк, связав пожар в Киево-Печерской лавре с якобы действиями российских военных.

Она отметила, что, по подтвержденным данным Минобороны России, здание в лавре было повреждено ударом американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. По информации нашего ведомства, одной из причин некорректной работы орудия мог стать истекший срок годности поставляемых киевскому режиму ракет.

Она также напомнила, что Запад молчал о гонениях на Русскую православную церковь на Украине, которым она подвергалась последние годы. Не упоминались Европой и попытки установить контроль над Киево-Печерской лаврой, в том числе и с применением физического и психологического насилия. Тогда, по утверждениям представителя МИД, никого не волновало, что объект ЮНЕСКО подвергался разграблению.

Кроме того, Захарова напомнила, что представители стран Запада так и не высказали соболезнования после терактов киевского режима, направленных против мирного населения, например, в случае с атакой на общежитие колледжа в Старобельске. Не было никакой реакции и на удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

«Обо всем этом — о реальных преступлениях Зеленского — ни Макрон, ни Барро не проронили ни слова. Зато, не медля ни секунды, поспешили сотворить очередной грубый фейк с обвинениями в адрес России. Это, конечно, проще, чем признавать свое соучастие в убийстве мирных жителей», — написала представитель ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что исключение Украиной русского языка из списка подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств — это акт неонацизма. Такую оценку действиям киевского режима дала Мария Захарова.

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