Огонь и столб густого дыма: появились кадры крушения сверхзвукового самолета Ту-22M3

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 65 0

Летчики успели покинуть самолет.

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Появились кадры крушения сверхзвукового самолета Ту-22M3

Сверхзвуковой самолет Ту-22M3 потерпел крушение в Иркутской области во время планового учебно-тренировочного полета. Момент крушения воздушного судна попал на видео.

О случившемся сообщили в Министерстве обороны России.

«В ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3», — приводит слова сообщения ведомства «РИА Новости».

Экипаж воздушного судна успел катапультироваться. По данным ведомства, угрозы жизни и здоровью летчиков нет. В Минобороны уточнили, что бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта. На земле после падения самолета разрушений не зафиксировано.

«Самолет выполнял полет без боекомплекта», — сообщили в Министерстве обороны.

На месте происшествия работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил. Специалистам предстоит установить обстоятельства аварии. По данным СМИ, самолет упал неподалеку от берега Ангары. После крушения в небо поднялся столб дыма и разгорелся огонь.

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