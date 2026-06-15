Россия и Лаос подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 39 0

Церемония состоялась в Доме правительства.

Россия и Лаос подписали договор в сфере мирного атома

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

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Правительства России и Лаоса подписали договор о сотрудничестве в сфере мирного атома. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, который присутствовал на встрече дипломатов двух стран.

Перед подписанием документа премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел переговоры со своим лаосским коллегой — премьером Сонсаем Сипхандоном. Итогом их беседы стало межправительственное соглашение. Торжественная церемония подписания состоялась в Доме правительства.

С российской стороны договор о сотрудничестве подписал глава «Росатома» Алексей Лихачев, а с лаосской — министр промышленности и торговли Малайтхонг Коммасит.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Лаоса строятся на основе дружбы, взаимного уважения и доверия. Глава нашего государства также отмечал позитивную динамику в торговых отношениях.

По итогам 2025 года товарооборот между странами вырос в два раза по сравнению с данным 2024-го. Об этом российский лидер сообщил на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

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