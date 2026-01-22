«Нет ничего невозможного»: Ольга Орлова забрала ребенка и покинула мужа

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Телеведущая приняла решение на эмоциях.

Почему Ольга Орлова покинула мужа

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ольга Орлова забрала ребенка и покинула мужа

Певица и телеведущая Ольга Орлова забрала дочь Анну и покинула мужа Валерия Маслова на фоне слухов о разводе. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети артистки.

Орлова объяснила, что приняла решение на эмоциях. Вместе с дочерью она отправилась на Мальдивы, чтобы отдохнуть с телеведущей Ксенией Бородиной и ее супругом, блогером Николаем Сердюковым.

«Нет ничего невозможного, когда соскучилась по подруге», — написала Орлова в социальных сетях.

Недавно телеведущая рассказала, что проживает непростой период в жизни, и поклонники тут же решили, что это связано с проблемами в отношениях. Теперь многие пророчат Орловой скорый развод с Валерием после четырех лет брака.

Ольга познакомилась с бизнесменом в 2019 году и два года скрывала их отношения от публики. Они поженились осенью 2021 года, но даже после свадьбы она не спешила показывать супруга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Орлова высказалась про измену мужа с няней.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:40
На острове Сулавеси в Индонезии обнаружен древнейший наскальный рисунок
15:36
«Нет ничего невозможного»: Ольга Орлова забрала ребенка и покинула мужа
15:30
Знал секреты: мужчина притворялся пилотом и бесплатно путешествовал
15:22
Семь секунд без гравитации: появилась новая теория о конце света в августе 2026-го
15:15
Приехали за предателями: в России сорвали операцию молдавских спецслужб
15:07
Главное — цвет: какое платье может помочь Волочковой все-таки выйти замуж

Сейчас читают

«Лиза 20.01.26»: загадочная надпись на снаряжении школьника из Нижнекамска
«Это проявление силы»: Сергей Бурунов поддержал мужчин, умеющих плакать
Подковать блоху — это по-русски: почему смекалка входит в состав твоей крови
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026