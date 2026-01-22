«Пропасть между эпохами»: солист группы «Братья Грим» рассказал, как поменялась жизнь за 20 лет

Евгения Алешина
Первый альбом коллектива вышел в 2005 году, что уже кажется прошлым веком.

Фото, видео: Евгений Стукалин/ТАСС; 5-tv.ru

Музыкант Константин Бурдаев: за последние 20 лет сменилась целая эпоха

За последние 20 лет сменилась целая эпоха. О том, что именно изменилось в нашей жизни за это время, порассуждал солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

«Братья Грим» выпустили свой первый альбом еще в 2005 году, и эта пластинка стала знаковой для группы. Туда, в частности, вошли такие знаменитые хиты как «Ресницы» и «Кустурица». Страшно вообразить, что с этого момента прошло уже более 20 лет — солидный срок для любого артиста. Как признался Бурдаев, тогда было совсем другое время.

«Мы тогда были молодые, мне было 24 года. Сейчас мне 44. Это огромная пропасть между эпохами, я бы так сказал», — считает артист.

По мнению Бурдаева, страна очень сильно изменилась за этот период: и люди, и музыка — все стало другим. Технологии начали так быстро развиваться, что даже отрезок длиною в 20 лет уже кажется прошлым веком.

«Тогда соцсетей даже не было! И интернета нормального не было по сути», — говорит музыкант.

Константин принадлежит к той эпохе, когда клипы снимали на пленку, а песни записывались в студии. Сейчас же создавать музыку можно не выходя из дома, прямо в смартфоне.

«Приходилось действительно играть на музыкальных инструментах и петь по-настоящему, а не то, что сейчас!» — подчеркнул артист.

