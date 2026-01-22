Сотрудник московского автосалона похитил у компании 26 автомобилей за полгода

Машины вывозились средь бела дня на эвакуаторе.

Прибыльный бизнес наладил бывший сотрудник столичного автосалона. В течение полугода он похитил у фирмы 26 автомобилей общей стоимостью 64 миллиона рублей.

Мужчина договорился с автоскупщиком, который стал вывозить машины на эвакуаторе с автостоянки. На что рассчитывали подельники непонятно — все эпизоды попали на камеры.

Руководство компании обратилось в полицию, организатор преступной схемы уже задержан. Семь похищенных автомобилей удалось найти в других регионах. Остальные еще ищут, как и возможных сообщников подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru писал, что на острове Пхукет полиция задержала гражданина Германии, который совершил кражу наличности и тапочек в местном спа-центре. Однако позже он решил вернуть похищенное.

Однако персонал спа-салона проявил принципиальность. Сотрудники отказались принимать деньги и обувь обратно. Они немедленно вызвали правоохранительные органы для разбирательства.

