Сотрудник московского автосалона похитил у компании 26 автомобилей за полгода

Прибыльный бизнес наладил бывший сотрудник столичного автосалона. В течение полугода он похитил у фирмы 26 автомобилей общей стоимостью 64 миллиона рублей.

Мужчина договорился с автоскупщиком, который стал вывозить машины на эвакуаторе с автостоянки. На что рассчитывали подельники непонятно — все эпизоды попали на камеры.

Руководство компании обратилось в полицию, организатор преступной схемы уже задержан. Семь похищенных автомобилей удалось найти в других регионах. Остальные еще ищут, как и возможных сообщников подозреваемого.

