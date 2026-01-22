Собянин и Мурашко осмотрели роддом в обновленном корпусе ГКБ имени Вересаева

Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко осмотрели итоги комплексной реконструкции корпуса № 12 городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева на Лобненской улице (дом 10), в котором откроется новый родильный дом.

Правительство Москвы формирует современный каркас медицинской помощи женщинам и новорожденным. Родильные дома и перинатальные центры, центры женского здоровья и центры ранней помощи объединяются в сеть, которая обеспечивает поддержку и заботу женщинам на всех этапах — от планирования пополнения в семье до родов и последующего ухода за новорожденным. Благодаря этому москвички могут быть уверены в том, что они сами и их дети получат качественную всестороннюю медицинскую помощь, соответствующую самым высоким стандартам.

«Мы вместе с Министерством здравоохранения реновируем всю систему оказания медицинской помощи женщинам, родовспоможения, создаем новые медицинские центры, женские центры, перинатальные дома, роддома в составе крупных многофункциональных клиник. Это уже система нового поколения, которая намного эффективнее оказывает медицинскую помощь для будущих мам, для детишек, которые иногда рождаются с серьезными проблемами. У врачей теперь есть полный спектр предоставления медицинских услуг для того, чтобы они были здоровыми, своевременно получали помощь», — рассказал Сергей Собянин.

Михаил Мурашко обратил внимание, что по поручению Президента России сегодня в рамках национального проекта «Семья» реализуется блок федеральных проектов, которые касаются поддержки всей системы здравоохранения по охране матери и ребенка.

«В первую очередь, это переоснащение 140 перинатальных центров. Это новейшее оборудование, которое позволит обеспечить как безопасность матери, новорожденному, но и также более высокий уровень оказания медицинской помощи. Идет создание новых женских консультаций в других регионах страны», — отметил Министр здравоохранения России.

Реализуется и ряд вопросов, касающихся экстренной помощи ребенку, оснащения медицинских учреждений специальным оборудованием для проведения медицинских осмотров в организованных детских коллективах.

«В конечном итоге то, что мы сегодня видим, — это динамика по снижению показателей младенческой и материнской смертности. Все это в конечном итоге — здоровье наших детей. Поэтому президентская программа реализуется четко и в сроки. И то, что сегодня делает Москва, — это такие передовые решения. Мы сейчас прошли по самым критичным помещениям. Это касается и операционных, и реанимационных, родильных залов. Начиная с приемного покоя, все сделано по принципу безопасности матери и ребенка. Поэтому такие высокие стандарты, высокие технологии, подготовка принципиально важного персонала, контроль продукции, — все это составляющие в конечном итоге качества медицинской помощи», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Сергей Собянин уточнил, что подобные современные корпуса вводятся в столице один за другим. Это многопрофильные клиники, где матери могут оказать любые медицинские услуги, в которых она нуждается. Также важны и комфортные условия для работы и отдыха персонала.