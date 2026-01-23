Укутаться и не выходить: москвичам назвали самый холодный день зимы

Синоптик Позднякова: 25 января станет самым холодным днем зимы

Начиная с 22 января Москву и Подмосковье укутают сильнейшие морозы. Самый холодной день уходящего месяца ожидается в воскресенье, 25 января. Об этом в беседе с aif.ru рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

С четверга погоду в московском регионе будет определять антициклон. В этот день вероятно выпадение небольшого количества снега, а вот последующие дни обещают быт без осадков. С 22 января в столице столбики термометров опустятся до -8 или -10 градусов, в то время как в Подмосковье будет на три градуса холоднее, до — 13.

В пятницу, 23 января, температура воздуха будет на восемь градусов ниже климатической нормы. В этот день столбики термометров покажут до -15 или -17 градусов, в Московской области опустятся до –20 градусов. Днем в столице ожидается до –14 или -16 градусов, в области —до –12 или –17 градусов.

По словам синоптика, предстоящие выходные 24 и 25 января окажутся самыми холодными за всю зиму. В субботу усилятся морозы. Температура воздуха составит от -21 до -23 градусов, при это в Подмосковье будет на два градуса ниже.

Последний выходной день недели — воскресенье, 25 января, придется на пик холодов. Минимальная температура в Москве будет в пределах от -23 до — 28 градусов. В области — до –30 градусов. Днем столбики термометров будут держаться в пределах до –15 или –20 градусов, что на 13–14 градусов ниже нормы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в пятницу, 23 января, геомагнитная обстановка на Земле сохранит нестабильность. Тем не менее, вероятность магнитной бури составит 17%.

Из-за резкого похолодания, в Москве усилят систему отопления. В это время арктические морозы бьют по Уралу и Сибири. Экстремальных температур не выдерживают ни люди, ни техника. Столбики термометров показывают температуру от -40 до -50 градусов. Январь в этих регионах может стать самым холодным за всю историю наблюдений.

