Без конца и края: геомагнитный прогноз на 23 января

Лаборатория солнечной активности: вероятность шторма 23 января — 17%

В пятницу, 23 января, геомагнитная обстановка на Земле сохранит нестабильность. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прогноз Лаборатории солнечной активности.

Согласно данным ученых, вероятность магнитной бури в этот день составляет немного — всего 17%, что является невысоким показателем.

Тем не менее, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии (40% вероятность) из-за вспышек на Солнце классов C и M, зарегистрированных накануне.

«Спокойная» геомагнитная обстановка остается наиболее вероятным сценарием (43%).

«Прогнозируемое значение индекса Ap — около 8, что указывает на умеренные геомагнитные возмущения, способные вызывать дискомфорт у метеозависимых людей, но без признаков сильной магнитной бури», — поясняют специалисты.

Ожидается, что к 24 января влияние солнечного ветра ослабеет, и магнитосфера вернется к более спокойному состоянию.

Однако, важно, что в период с 26 по 27 января возможен новый резкий всплеск геомагнитной активности с высокой вероятностью шторма. Эксперты подчеркивают, что долгосрочный прогноз, разумеется, может корректироваться в зависимости от появления новых активных областей на Солнце.

