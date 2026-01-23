Мошенники начали использовать архивные фото россиян для создания дипфейков

Волна ностальгии, захлестнувшая в новом году соцсети россиян, привела к росту числа киберпреступлений. Пользователи сейчас активно публикуют фото и видео из 2016 года. И, как выяснили «Известия», такой, казалось бы, безобидный флешмоб дает мошенникам материал для создания правдоподобных «дипфейков из прошлого».

Архивные снимки и ролики собирают с помощью специальных программ, обрабатывают через нейросеть и рассылают жертвам. За удаление компромата требуют серьезные суммы. По статистике, каждый десятый россиянин уже сталкивался с попыткой мошенничества через дипфейки.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Госдуме рассказали о схеме мошенников с «проверкой» аккаунта на защищенность. Эксперты советуют с особой бдительностью относиться к сигналам о взломе аккаунтов государственных сервисов, таких как Госуслуги.

Аферисты наживаются на страхе россиян перед утечкой данных или блокировкой доступа. В их фейковых сообщениях чаще всего присутствуют ссылки, очень похожие на официальный портал, но ведут они на фейковые сайты. Пользователей уговаривают ввести логин и пароль, а затем сообщить код из СМС или подтвердить свои действия якобы через службу безопасности.

