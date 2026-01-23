Мошенники обманывают россиян, представляясь соседями по подъезду

Злоумышленники вымогают деньги якобы на новый домофон.

Мошенники под видом соседей собирают деньги на домофон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

РИА Новости: мошенники обманывают россиян, представляясь соседями по подъезду

Мошенники обманывают россиян, представляясь соседями по подъезду, чтобы выманить деньги якобы на новый домофон. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Схема заключается в том, что злоумышленники звонят на мобильные номера граждан, представляются их соседями, называя номер квартиры в подъезде, а после предлагают заказать новый домофон.

Однако зачастую мошенники прокалываются, когда называют номер квартиры, в которой проживает собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жительница города Балаково Саратовской области стала жертвой мошенничества, хотя думала, что переписывается народным артистом РФ Филиипом Киркоровым. По информации РИА Новости, мошенник убедил женщину, что он — «король российской эстрады».

Имя пользователя совпадало с именем реального певца, поэтому это не вызвало у потерпевшей никаких подозрений. Женщина переписывалась со злоумышленником с ноября 2025 года по январь 2026-го. По информации МВД, лже-артист восхищался женщиной и даже предложил организовать с ним встречу, нужно было всего лишь оплатить расходы на приезд в Балаково.

