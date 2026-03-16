«Оскар» за лучшую женскую роль получила актриса Джесси Бакли

Что ни номинантка, то роль на сопротивление, что ни фильм, то оглушительный нервный срыв. Актрисы состязались жарко!

Кто получил премио Оскар за лучшую женскую роль в 2026 году

Фото: Reuters / Mike Blake

Премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» в 2026 году получила ирландка Джесси Бакли за фильм «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета». Жюри Американской академии кинематографических искусств и наук пришлось попотеть, дамы выжимали выжимали сердца своих зрителей до последней капли. Но выбрать пришлось только одну.

В категории «Лучшая актриса» состязались также Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Эмма Стоун («Бугония»). Музыкальная драма, балансирование на грани нервного срыва, пронзающая насквозь боль утраты и абсурдистские теории заговора — полный спектр эмоций.

Критики начали петь дифирамбы перфомансу Джесси Бакли, сыгравшей потерявшую сына Агнес Шекспир, задолго до подготовки к церемонии вручения «Оскара». Они писали в своих рецензиях, что готовы часами наблюдать за артисткой, гуляющей по лесу в красном платье, не говоря уже о том, как она проживала утрату и окутывала любовью каждый кадр. Подтверждают это уже полученные премии Гильдии киноактеров и Critics Choice, BAFTA и «Золотой глобус».

Не раз показавшая себя как искрометная комедийная актриса Роуз Бирн тоже обсуждалась как претендентка на «Оскар». За роль матери, брошенной на растерзание семье, обществу и целому миру, женщины, которой до взрыва остается один шаг, она получила «Серебряного медведя» на последнем Берлинском кинофестивале.

Ренате Реинсве уже блистала в «Худшем человеке на свете» Йоакима Триера, вновь была выбрана режиссером, а ее «Сентиментальная ценность» была награждена Европейской киноакадемией. А творческий дуэт Йоргоса Лантимоса и Эммы Стоун просился на «Оскар» буквально каждый раз, но пока оставался в списках номинантов.

Однако шекспировская трагедия и мастерство Джесси Бакли покорили сердца в этот день. Актриса как будто и не сомневалась в своей победе. На красной дорожке она появилась в элегантном красно-розовом платье со шлейфом, и ею снова все любовались, но главным украшением стала широкая сияющая улыбка. Только «Оскара» в руках и не хватало.

Церемония вручения «Оскара» состоялась в театре «Долби» в Голливуде и продлилась около четырех часов. Победителям были вручены золотые статуэтки в 24-х номинациях. Второй год подряд присуждение премии проводилось в соответствии со строгим правилом, спасающим кинопрокат от захватывающих мир стриминговых сервисов. «Оскаром» наградили только те фильмы, которые шли в кинотеатрах не меньше недели. Мероприятие, как и в 2025 году, провел комик и телеведущий Конан О’Брайен.

Церемония вручения «Оскар-2026»: онлайн-трансляция итогов кинопремии

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Неожиданные награждения и новые рекорды: как прошла премия «Оскар-2026» и кто стал победителем
Робот‑хулиган: гуманоид напугал пенсионерку и попал в полицию
Военнослужащие мотострелковых подразделений прошли курсы переподготовки. Лучшее видео из зоны СВО
Кононова взяла четыре медали на «ГРАН-ПРИ. Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
Премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» получила лента «Битва за битвой»

Неожиданные награждения и новые рекорды: как прошла премия «Оскар-2026» и кто стал победителем
Церемония вручения «Оскар-2026»: онлайн-трансляция итогов кинопремии
Умер заслуженный артист России Владимир Ершов
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео