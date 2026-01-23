«Я очень хочу домой»: в Красноярске похитили 14-летнего подростка и требуют выкуп

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Неизвестные требуют выкуп за ребенка в размере 30 миллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯПавел Волков; ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия; 5-tv.ru

В Красноярске похитили 14-летнего подростка и требуют выкуп

В Красноярске похитили 14-летнего подростка. Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю в Telegram-канале.

По предварительной информации, в четверг, 22 января, в вечернее время мальчик ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный Бор в неизвестном направлении и с неизвестным лицом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Прокуратура Красноярского края; 5-tv.ruОтец мальчика, придя домой, обнаружил, что сына дома нет, а из сейфа пропали три миллиона рублей. Вечером того же дня на телефон отца подростка пришло сообщение о похищении ребенка с требованием выкупа в размере 30 миллионов рублей.

Мужчина попросил предполагаемых похитителей доказать, что ребенок жив. Однако неизвестные не согласились на звонок, поскольку опасались, что подросток наговорит лишнего. В итоге на телефон родителя было отправлено видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований.

«Папа, говорят, ты очень переживаешь, да, я тоже. Я очень хочу домой. Сделай все, пожалуйста», — сказал подросток на видео.

«Я очень хочу домой»: в Красноярске похитили 14-летнего подростка и требуют выкуп

1/3

Telegram/Прокуратура Красноярского края/krpronws

2/3

Telegram/Прокуратура Красноярского края/krpronws

3/3

Telegram/Прокуратура Красноярского края/krpronws

По факту похищения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего и всех обстоятельств его исчезновения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подросток ворвался в школу с ножом в Нижнекамске и ранил охранника. Он также взрывал на этажах петарды.

