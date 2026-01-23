Мрачная харизма: Джейкоб Элорди может стать новым Джеймсом Бондом

Poprant: Джейкоб Элорди может стать новым Джеймсом Бондом

В Голливуде активно обсуждают кандидатуру 28-летней звезды фильмов «Франкенштейн» и «Эйфории» Джейкоба Элорди на роль следующего Джеймса Бонда. Об этом сообщает издание Poprant.

По данным инсайдеров, студии Amazon и MGM планируют сконцентрироваться на истории становления секретного агента. В связи с таким сюжетным ходом они ищут исполнителя моложе 30 лет.

Сообщается, что Элорди уже успел провести встречу с именитым режиссером Дени Вильневом, который может возглавить перезапуск серии. Интерес к актеру значительно вырос после его номинации на премию «Оскар» за роль во «Франкенштейне». Такое признание добавило ему профессионального веса в глазах боссов киноиндустрии.

Сам артист ранее называл слухи о своем участии в проекте «восхитительными». Однако информация о назначении пока не подтверждена.

Мнения поклонников франшизы в социальных сетях разделились. Одни считают, что высокий рост актера — 196 сантиметров — помешает ему быть незаметным шпионом. Другие уверены, что мрачная харизма Элорди идеально подходит для нового прочтения образа.

Среди других претендентов на вакантное место также упоминаются Каллум Тернер, Харрис Дикинсон и Том Холланд.

Ожидается, что новая лента может выйти на экраны в 2028 году, что дает создателям время для тщательного формирования имиджа обновленного героя.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.