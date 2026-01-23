АС: США будут унижать Европу, пока та не откажется от поддержки Украины

Администрация президента США Дональда Трампа специально портит отношения с Европой, чтобы заставить ее признать поражение в украинском конфликте. Об этом сообщил обозреватель журнала The American Conservative Филипп Пилкинтон.

Автор пишет, что администрация американского лидера увидела в ситуации вокруг Гренландии отличную возможность саботировать токсичные отношения, которые сложились между США и Европой, особенно с началом украинского конфликта.

«Президент и его окружение неоднократно и недвусмысленно заявляли европейцам, что война на Украине должна закончиться, и Европа должна найти способ жить в мире с Россией», — говорится в публикации.

Пилкинтон считает, что эскалация между США и Европой из-за Гренландии была предумышленной, и главная цель такого поведения Вашингтона заключалась в том, чтобы публично унизить Европу и, в частности, заставить ее отказаться от поддержки Украины.

Также в материале издания подчеркивается цинизм европейских политиков в Брюсселе. Европа не стремится считаться с американским мнением по поводу завершения конфликта на Украине и «продолжает саботировать любые переговоры и обсуждение будущей архитектуры безопасности на континенте».

«Европейские лидеры слишком слабы, чтобы справиться с проблемой самостоятельно, и они не могут позволить кому-либо сделать это за них», — написал Пилкинтон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте мог предложить Дональду Трампу свой вариант сделки по Гренландии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.