Трамп: ВС США уничтожили все военные цели на иранском острове Харк
Это был один из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока.
Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh
Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении Вооруженными силами (ВС) США всех военных целей на иранском острове Харк. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Центральное командование США осуществило один из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока, полностью уничтожив все военные цели на жемчужине иранской империи — острове Харк», — говорится в его сообщении.
Кроме того, американский лидер пригрозил ударами по нефтяной инфраструктуре острова, если не будет предоставлен свободный и безопасный проход судов через Ормузский пролив.
«Наше оружие — самое мощное и совершенное из всех, что когда-либо знал мир, но из соображений приличия я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове», — отметил глава Белого дома.
До этого Трамп заявлял, что США в течение следующей недели нанесут «сильный удар» по Ирану. Однако детали предстоящей атаки он не раскрыл.
Ранее, 10 марта, спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф сообщил, что Трамп готов к переговорам с Ираном при условии продуктивности встреч. Возможность диалога зависит от степени эффективности встреч и готовности Тегерана к конструктивному обсуждению вопросов двусторонних отношений. При этом США считают, что Иран пока не готов к поиску дипломатического решения с Вашингтоном.
- 14 мар
- Доллар крепнет, евро падает: почему США выгоден хаос на Ближнем Востоке
- 14 мар
- Иран атаковал десять объектов, где могли быть представители руководства Израиля
- 13 мар
- Эрдоган: Турция не даст втянуть себя в войну с Ираном
- 13 мар
- Иран атаковал крупнейшие города Израиля баллистическими ракетами
- 13 мар
- Две недели войны: главные события конфликта на Ближнем Востоке за 13 марта
- 13 мар
- Европа начала переговоры с Ираном о безопасном судоходстве в Ормузском проливе
- 13 мар
- Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля
- 13 мар
- Просчитались: США пришлось вспомнить, что российское топливо на рынках незаменимо
- 13 мар
- Где Хаменеи? Почему вокруг нового лидера Ирана возникли теории заговора
- 13 мар
- «Радиация не знает границ»: Лихачев об ударах на ядерные объекты Тегерана
Читайте также
