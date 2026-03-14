Доллар крепнет, евро падает: почему США выгоден хаос на Ближнем Востоке

Удары по Ирану спровоцировали отток капиталов в американскую экономику

Военная операция США и Израиля против Ирана поможет США решить внутренние экономические проблемы. Таким мнением эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru поделился замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По словам эксперта, любая мировая нестабильность заставляет инвесторов переводить капиталы в США. Если в прошлом году американская валюта слабела, то сейчас, на фоне эскалации, она начала стремительно укрепляться.

«Задача укрепить доллар, с моей точки зрения, могла быть одной из реальных задач, которую преследовала администрация Трампа, начиная данную операцию, а также цель привлечь дополнительные средства в американскую экономику. Да, пускай путем ослабления ключевых союзников на Ближнем Востоке», — отметил он.

Семибратов также подчеркнул, что больше всего от ближневосточного кризиса пострадает Европа. Рост цен на нефть автоматически тянет за собой удорожание логистики и всех потребительских товаров.

Кроме того, военный конфликт может спровоцировать новую волну беженцев. Это усилит миграционное давление на Евросоюз и сделает его еще более зависимым от США в вопросах безопасности и финансов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран согласен на переговоры с США и Израилем только при выполнении ряда условий, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Он подчеркнул, что необходимо отменить все санкции против Ирана и обеспечить компенсацию ущерба от боевых действий.

