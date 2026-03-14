Доллар крепнет, евро падает: почему США выгоден хаос на Ближнем Востоке

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Военная операция вызвала рост мировых цен на нефть, от чего может сильно пострадать Европа.

Удары по Ирану спровоцировали отток капиталов в американскую экономику

Военная операция США и Израиля против Ирана поможет США решить внутренние экономические проблемы. Таким мнением эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru поделился замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По словам эксперта, любая мировая нестабильность заставляет инвесторов переводить капиталы в США. Если в прошлом году американская валюта слабела, то сейчас, на фоне эскалации, она начала стремительно укрепляться.

«Задача укрепить доллар, с моей точки зрения, могла быть одной из реальных задач, которую преследовала администрация Трампа, начиная данную операцию, а также цель привлечь дополнительные средства в американскую экономику. Да, пускай путем ослабления ключевых союзников на Ближнем Востоке», — отметил он.

Семибратов также подчеркнул, что больше всего от ближневосточного кризиса пострадает Европа. Рост цен на нефть автоматически тянет за собой удорожание логистики и всех потребительских товаров.

Кроме того, военный конфликт может спровоцировать новую волну беженцев. Это усилит миграционное давление на Евросоюз и сделает его еще более зависимым от США в вопросах безопасности и финансов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран согласен на переговоры с США и Израилем только при выполнении ряда условий, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Он подчеркнул, что необходимо отменить все санкции против Ирана и обеспечить компенсацию ущерба от боевых действий.

