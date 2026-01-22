Марк Рютте мог предложить Дональду Трампу свой вариант сделки по Гренландии

Есть вероятность, что в него включат обновление соглашения о защите острова.

Фото, видео: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru

Тема:
Претензии США на Гренландию

Axios: Рютте мог предложить Трампу свой вариант сделки по Гренландии

Удивительно, но после прилета президента США Дональда Трампа в Швейцарию, у некоторых евробюрократов резко изменилось мнение по поводу Гренландии.

По данным портала Axios, генсек НАТО Марк Рютте лично предложил Трампу свой вариант сделки. А именно обновить соглашение о защите острова. Оно было подписано еще в 1951 году и позволяло США строить новые базы.

Однако теперь договор позволит американцам добывать там ресурсы и разместить систему ПРО «Золотой купол», которую Трамп хочет создать в Штатах. Судя по словам американского президента, какое-то предложение он и правда получил, обещав вскоре рассказать детали.

Однако, глава пресс-службы альянса заявила, что Рютте не предлагал никаких компромиссов Белому дому. А сам генсек заявил, что во время разговора тема Гренландии не поднималась.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп выразил готовность выплатить каждому жителю Гренландии по одному миллиону долларов в рамках масштабного плана по приобретению территории.

