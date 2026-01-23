Путин поздравил Физтех с наступающим 75-летием

Президент пообщался со студентами и преподавателями знаменитого вуза.

Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня российского студенчества, приехал в подмосковный Долгопрудный. Прямо сейчас он общается со студентами и преподавателями знаменитого Физтеха. Вуза, где готовят исследователей, сочетающих знания физики и математики с инженерными навыками.

«У вас целая плеяда здесь была, ученых замечательных, которых создавал институт. И Капица, конечно, внес самый большой вклад в становление института. И это до сих пор продолжается с нашими современниками, руководителями, учеными. Это дорогого стоит, так что я вас с юбилеем в этом году сердечно поздравляю», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Как отметил Владимир Путин, мир проявляет сейчас повышенное внимание к Арктике. Наша страна наращивает мощь ледокольного флота. Будет развивать свою космическую группировку. Ожидается, что президент обсудит с учеными проблемы отдельных отраслей и в целом системы высшего образования и науки в стране.

