Сомнительный улов: в США капитана рыболовного судна арестовали за продажу кокаина

В США капитана рыболовного судна арестовали за продажу кокаина

Во Флориде капитан чартерного судна предстал перед судом после попытки продать крупную партию кокаина, которую он обнаружил в открытом море. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городе Маратон, где 65-летний мужчина был задержан в ходе спецоперации, организованной сразу несколькими ведомствами. Правоохранители вышли на капитана после того, как он договорился о сделке с детективом, работавшим под прикрытием. Рыболов предложил покупателю килограмм запрещенного вещества за десять тысяч долларов (около 760 тысяч рублей), однако это была лишь малая часть его запасов.

По данным следствия, мужчина руководил компанией с ироничным названием Outlaw Fishing Charters (Рыболовные чартеры вне закона). Во время телефонных переговоров он просил лжепокупателя принести с собой переносной холодильник. Так капитан замаскировал передачу товара под обычную покупку свежевыловленной рыбы.

Торговец запрещенными веществами также намекнул агенту, что располагает еще десятками килограммов кокаина для дальнейшей реализации.

В момент передачи товара на пристани мужчину окружили оперативники. После ареста рыболов признался, что хранит остальное в арендованном боксе. Там следователи нашли более двадцати брикетов, помеченных штампом «332».

В общей сложности власти изъяли 23 килограмма наркотиков, наличные деньги, пистолет 40-го калибра и 38-футовую лодку. Сейчас шкипер находится под стражей без права внесения залога. Его делом займется федеральная прокуратура. В операции принимали участие сотрудники береговой охраны, таможни и управления по борьбе с наркотиками.

