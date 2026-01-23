Молочная смесь Nestle могла стать причиной гибели двух новорожденных во Франции

RMC: молочная смесь Nestle могла стать причиной гибели двух новорожденных

Власти Франции начали расследование из-за смерти двух новорожденных. Дети могли отравиться зараженным детским питанием от крупнейших мировых брендов. Об этом сообщает издание RMC.

Трагические инциденты произошли в городах Анже и Бордо. Известно, что оба ребенка употребляли молочные смеси марки Guigoz. Производителем продукта является корпорация Nestlé.

В начале января партия товара была официально отозвана из-за подозрений на наличие опасных бактериальных токсинов. Аналогичные меры по изъятию продукции из оборота предприняли компании Lactalis и Danone.

Правозащитная организация Foodwatch уже подала иск против неустановленных лиц, чтобы добиться прозрачности в расследовании этого международного санитарного скандала.

«Nestlé и Lactalis — это транснациональные корпорации, которые обязаны гарантировать санитарную безопасность. Они ничего не заметили, и это неприемлемо. Они должны контролировать свой продукт, особенно когда речь идет о младенцах», — подчеркнула директор по связям с общественностью Foodwatch.

Отмечается, что продукция Lactalis продается в аптеках с января 2025 года. В компании заявляют, что заботятся о здоровье потребителей. Однако, по словам правозащитников, создается впечатление, что к своей миссии они относятся беспечно.

По данным мониторинга, поставщики из Китая предупреждали Nestlé о возможных проблемах еще в декабре. Но массовый отзыв банок с питанием начался только через месяц.

На текущий момент процедура возврата опасных партий охватила более 60 государств. Представители Foodwatch настоятельно призывают родителей не уничтожать подозрительные упаковки по просьбе производителей. Это может привести к потере важных улик.

