Собянин рассказал, как студенты колледжей Москвы получают реальный опыт работы

Учащиеся колледжей все чаще реализуют реальные городские проекты — от приготовления блюд в ресторане «Встреча друзей» до создания мебели для московских школ и детских садов.

Как студенты колледжей Москвы получают реальный опыт работы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В преддверии Дня российского студенчества Сергей Собянин встретился с учащимися московских колледжей во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Мэр Москвы поздравил студентов с наступающим Татьяниным днем.

«Москва предоставляет огромные возможности для образования, можно выбрать любую профессию на ваш вкус, и мало того что получить профессию, но и получить достойную и хорошо оплачиваемую работу. Поэтому у вас все впереди, будущее в ваших руках», — сказал Сергей Собянин.

Ребята представили Мэру Москвы десерты в цветах логотипа московского образования, изготовленные специально ко Дню студента. Они пользуются большой популярностью у гостей ресторана «Встреча друзей», который был открыт при Дворце пионеров в качестве эксперимента. Сергей Собянин отметил, что он удался и поэтому подобные заведения будут открывать и в других административных округах столицы.

«Сегодня в столичных университетах и колледжах учатся сотни тысяч молодых людей. И всем им Москва создает широкие возможности. Во Дворце пионеров на Воробьевых горах в декабре открылся ресторан столичных колледжей “Встреча друзей”. Здесь учащиеся получают реальный опыт работы в качестве официантов, поваров, кондитеров, хостес и бариста», — отметил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

