Суд провел первое заседание по иску о частном участке Киркорова на берегу реки: что известно

Суд провел первое заседание по иску о частном участке Киркорова на берегу реки

В городском суде Красногорска состоялось первое заседание по иску саратовского предпринимателя Глеба Рыськова, который требует от народного артиста РФ Филиппа Киркорова освободить оказавшийся в его частной собственности береговой участок Москвы-реки. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Бизнесмен отметил, что расположение участка, которым владеет король российской поп-эстрады, противоречит Водному кодексу и экологическому законодательству. Кроме того, это противоречит определению Верховного суда РФ — согласно нему, береговая полоса не может находиться в частной собственности.

«После того, как Киркоров освободит береговой участок Москвы-реки, будет рассчитан экологический ущерб, причиненный прибрежной защитной полосе. И после того, как ответчик его восполнит, восстановит рельеф природный, мы уже вернемся к вопросу, кто будет распоряжаться береговой полосой», — сказал бизнесмен Рыськов.

Предприниматель отмечал, что пытался получить разрешение на использование данной земли, чтобы соорудить общественную зону отдыха. Под этим имеется ввиду участок общего пользования, который является национальным достоянием.

Рыськов в начале года обращался в прокуратуру также по поводу народной артистки РФ Ларисы Долиной. Бизнесмен требовал провести проверку в отношении певицы. По его информации, на ее участке в Подмосковье был незаконно вырыт пруд. При этом он был расположен в защитной прибрежной полосе ручья, но это незаконно.

Также Рыськов намерен отобрать участок реки Малая Истра, которым владеет рэпер Алишера Моргенштерн*. Добрался предприниматель и до Аллы Пугачевой: у нее он намерен забрать личный пирс, который находится рядом с ее поместьем в Солнечногорске.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Балаково перевела «Киркорову» почти 100 тысяч рублей. Певец» восхищался собеседницей и предложил организовать встречу — за ее счет. Мошенник убедил женщину, что он «король российской эстрады». Имя пользователя совпадало с именем реального певца, поэтому это не вызвало у потерпевшей никаких подозрений. Женщина переписывалась со злоумышленником с ноября 2025 года по январь 2026-го.

