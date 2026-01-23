Светское фиаско: как Меган Маркл пыталась добиться приглашения на похороны Валентино Гаравани

Radar Online: Меган Маркл выпрашивала приглашения на похороны Валентино Гаравани

Герцогиня Сассекская Меган Маркл предпринимала активные попытки получить приглашение на прощание с легендарным модельером Валентино. Об этом сообщает издание Radar Online.

Знаменитый дизайнер ушел из жизни 19 января в возрасте 93 лет. Его похороны стали масштабным событием, объединяющим элиту мира моды и голливудских звезд первой величины. Маркл, по словам инсайдеров, рассматривала это траурное мероприятие как уникальный шанс для налаживания связей и укрепления своего имиджа в высшем свете.

«Она осторожно связывалась с ближайшим окружением Валентино, надеясь забронировать себе место среди модной элиты. Меган хотела выразить свое почтение и быть замеченной на чествовании дизайнера, которым восхищалась долгие годы. Она очень обдуманно подходила к тому, чтобы гарантировать свое присутствие», — поделился осведомленный источник.

Герцогиня Сассекская никогда не посещала показы Валентино при его жизни. Однако она часто выбирала его наряды для официальных выходов. Например, Маркл появлялась в красном платье бренда в Марокко и в белом костюме на Играх непобежденных в Гааге.

Ранее герцогиню уже критиковали за излишнюю настойчивость, когда она фактически «самопригласилась» на показ Balenciaga в Париже. Однако наглость в этот раз ей не помогла.

На церемонии в базилике в Риме присутствовали такие знаменитости, как Сара Джессика Паркер, Энн Хэтэуэй и Гвинет Пэлтроу. Но Меган Маркл среди них не было.

