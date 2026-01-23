Светское фиаско: как Меган Маркл пыталась добиться приглашения на похороны Валентино Гаравани

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 52 0

Для герцогини прощание с кутюрье было шансом наладить социальные связи.

Была ли Меган Маркл на прощание с Валентино

Фото: www.globallookpress.com/ Photo Image Press

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Radar Online: Меган Маркл выпрашивала приглашения на похороны Валентино Гаравани

Герцогиня Сассекская Меган Маркл предпринимала активные попытки получить приглашение на прощание с легендарным модельером Валентино. Об этом сообщает издание Radar Online.

Знаменитый дизайнер ушел из жизни 19 января в возрасте 93 лет. Его похороны стали масштабным событием, объединяющим элиту мира моды и голливудских звезд первой величины. Маркл, по словам инсайдеров, рассматривала это траурное мероприятие как уникальный шанс для налаживания связей и укрепления своего имиджа в высшем свете.

«Она осторожно связывалась с ближайшим окружением Валентино, надеясь забронировать себе место среди модной элиты. Меган хотела выразить свое почтение и быть замеченной на чествовании дизайнера, которым восхищалась долгие годы. Она очень обдуманно подходила к тому, чтобы гарантировать свое присутствие», — поделился осведомленный источник.

Герцогиня Сассекская никогда не посещала показы Валентино при его жизни. Однако она часто выбирала его наряды для официальных выходов. Например, Маркл появлялась в красном платье бренда в Марокко и в белом костюме на Играх непобежденных в Гааге.

Ранее герцогиню уже критиковали за излишнюю настойчивость, когда она фактически «самопригласилась» на показ Balenciaga в Париже. Однако наглость в этот раз ей не помогла.

На церемонии в базилике в Риме присутствовали такие знаменитости, как Сара Джессика Паркер, Энн Хэтэуэй и Гвинет Пэлтроу. Но Меган Маркл среди них не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:58
Собянин рассказал, как студенты колледжей Москвы получают реальный опыт работы
23:40
Первый день переговоров России, США и Украины в ОАЭ завершился
23:39
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель
23:16
Светское фиаско: как Меган Маркл пыталась добиться приглашения на похороны Валентино Гаравани
23:03
«Мелодия дружбы»: НМГ наградили за вклад в отношения РФ и КНР
22:59
«Терпение лопнуло»: Виктория Боня сорвалась на дочь и придумала ей жестокое наказание

Сейчас читают

«Комическая и фантастическая»: умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Елена Торшина
«Это глупые женщины»: Сергей Бурунов о мужских слезах
Время переосмысления: таро-прогноз на неделю с 26 января по 1 февраля
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026