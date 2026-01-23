«Комическая и фантастическая»: умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Елена Торшина

Умерла актриса «Моя прекрасная няня» Елена Торшина

В возрасте 61 года ушла из жизни московская театральная актриса и артистка кино Елена Торшина. О трагедии сообщил ее коллега Станислав Садальский. В своем блоге он опубликовал архивные материалы, связанные с их совместной работой.

Актер поделился видео, где он танцует вместе с Торшиной. Актриса исполняет комичную песню «Черный дракон» — русскоязычную версию хита Tu es foutu певицы In-Grid.

«Ушла Лена Торшина — была прекрасная актриса, голосистая, комическая и одновременно космическая, фантастическая партнерша», — написал Садальский.

По словам актера, они долгое время дружили. Однако волею судьбы их пути разошлись.

Садальский также рассказал, что Торшина позвала на свой юбилей победительницу шоу «Битва экстрасенсов» Джулию Ванг. Актриса попросила гостью озвучить ее дату смерти. Экстрасенс предсказала, что роковой день артистки наступит на седьмом десятке.

«Мы смеялись, Ванг оказалась права. Прощай, Ленка», — отметил Садальский.

Елена Торшина родилась 6 ноября 1964 года в Москве. Она окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и большую часть жизни посвятила сцене. Актриса служила в Ведогонь-театр, работала в Содружестве актеров Таганки, а также сотрудничала с Современным театром антрепризы.

В кино Торшина дебютировала в 1990 году. Широкой телевизионной аудитории она запомнилась по роли медсестры в ситкоме «Моя прекрасная няня". Среди других заметных работ — образ Зины в сериале «Кто в доме хозяин?» и роль Нинки Курзовой в фильме «Приключения солдата Ивана Чонкина». Всего за карьеру актриса сыграла десятки разноплановых ролей в театре и кино.

Смерть Елены Торшиной вновь напомнила о печальной череде утрат среди актаров «Моей прекрасной няни».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.