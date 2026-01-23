«Будем учитывать»: компания Rendez-Vous прокомментировала скандальный пресс-тур

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Вечеринка в Куршевеле была приурочена к дню рождения одного из заграничных бутиков.

Ответ Rendez-Vous на скандал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Компания Rendez-Vous прокомментировала скандальный пресс-тур

Скандальный пресс-тур компании Rendez-Vous был инициативой бутика в Куршевеле. Об этом заявили представители бренда на своей странице в социальных сетях.

«Пресс-тур в Куршевеле был инициативой локальной команды бутика и был приурочен к его дню рождения. В этот период компания пригласила коллег из России и партнеров бренда-инфлюенсеров, с которыми нас связывают многолетнее сотрудничество», — говорится в публикации.

Также там отметили, что в 2026 году компания отмечает 25 лет с момента основания и 16 лет с работы за пределами России, в том числе и в Куршевеле. Кроме того, уточнили, что данное мероприятие было направлено на развитие бренда и укрепление сотрудничества с партнерами.

В данном письме представители сети магазинов подчеркнули, что внимательно относятся к мнению общественности и будут его учитывать в дальнейшем.

Прокомментировали в Rendez-Vous и вопрос сокращения заработной платы сотрудников, о которой сообщалось ранее. В публикации уточнили, что устойчивая часть — оклад, напротив, увеличился. А вот часть, зависящая от продаж, будет назначаться по новой формуле.

Вечеринка Rendez-Vous, проведенная в Куршевеле, возмутила участников СВО, которые 21 января начали публиковать гневные видеообращения. На мероприятие, прошедшее на французском горнолыжном курорте, были приглашены многие российские знаменитости. Их доставили в Европу на бизнес-джете.

Также СМИ выяснили, что стоимость аренды ресторана, в котором проходил главный ужин скандального пресс-тура, без учета стоимости еды и напитков составляет не менее 24 тысяч евро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скрывает вечеринка Rendez-Vous.

