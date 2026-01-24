МОК пообещал усиленные меры безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

МОК усилит меры безопасности для российских спортсменов.

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Российские спортсмены на Олимпиаде 2026 года в итальянских Милане и Кортине будут обеспечены такими же строгими мерами безопасности, как и атлеты из других стран. Об этом сообщил Odds.ru, ссылаясь на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что ответственность за обеспечение безопасности несут местные власти, которые проинформировали МОК об этом.

Кроме того, налажено тесное международное сотрудничество, благодаря которому комитет полностью доверяет итальянским властям и их взаимодействию с международными партнерами.

На зимней Олимпиаде-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля, выступят несколько россиян, допущенных к квалификационным соревнованиям.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, глава МОК Кирсти Ковентри призвала чиновников ЕС не смешивать спорт с политикой. По ее мнению, у всех спортсменов, команд и официальных лиц должна быть возможность участвовать в Олимпийских играх без дискриминации или политического вмешательства. При этом сам спорт должен оставаться нейтральной территорией.

