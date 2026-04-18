«Научил быть мужчиной»: умер легендарный баскетболист Оскар Шмидт

Анастасия Антоненко 79 0

Он единственный спортсмен в истории соревнований, кто набрал более 1000 очков.

Умер легендарный баскетболист «Святая рука» Оскар Шмидт

Фото: www.globallookpress.com/William Volcov

Умер легендарный баскетболист«Святая рука» Оскар Шмидт

Легенда баскетбола Оскар Шмидт, прославившейся как «Святая рука», скончался в возрасте 68 лет от рака мозга. Об этом написал его сын в социальных сетях.

«Папа, я буду скучать по тебе. Я буду чтить все, чему ты меня научил о том, как быть мужчиной, и постараюсь быть хотя бы на 10% таким же человеком, каким был ты. Ты был для меня образцом для подражания, и я никогда тебя не забуду», — оставил трогательное послание сын баскетболиста.

Шмидт — рекордсмен Бразилии по количеству участий в Олимпийских играх. Он единственный спортсмен в истории соревнований, кто набрал более 1000 очков. В составе национальной сборной он трижды становился чемпионом Южной Америки, однажды одержал победу на Панамериканских соревнованиях и завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 1978 года.

Оскар на протяжении 15 лет боролся с опухолью мозга. Накануне его доставили в больницу после того, как он почувствовал себя плохо, однако спасти спортсмена не удалось.

