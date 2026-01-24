В Мурманской области обрушились пять опор ЛЭП

Анастасия Антоненко
В регионе был введен режим повышенной готовности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Мурманской области обрушились пять опор линий электропередачи (ЛЭП) после обследования электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в Telegram-канале.

Из-за аварийной ситуации в регионе был введен режим повышенной готовности. Временное отключение электроэнергии проводилось на территории города Мурманска и ЗАТО (закрытого административно-территориального образования) города Североморск.

Кроме того, вынужденно произвели ограничение электроснабжения части потребителей, включая многоквартирные дома и городское освещение. Губернатор подчеркивал, что все аварийные и оперативные службы работали в усиленном, круглосуточном режиме.

Спустя время глава региона сообщил об организации доставки новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия. После чего было обеспечено подключение объектов водоснабжения и здравоохранения.

Андрей Чибис также опубликовал новый пост с актуальной информацией. По его словам, электроснабжение полностью восстановлено на всех котельных, тепло постепенно начнет возвращаться в дома местных жителей.

Однако причины произошедшего пока остаются неизвестными. Они будут установлены в ходе следствия.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, боевики ВСУ атаковали ТЭС и электроподстанцию в Брянской области. В результате намеренного применения украинскими врагами реактивных систем залпового огня повреждения получили Клинцовская ТЭС и Найтоповичская электроподстанция. Из-за этого часть жителей данных районов осталась без света и тепла.

