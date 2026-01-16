ВСУ атаковали ТЭС и электроподстанцию в Брянской области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Часть жителей осталась без электроэнергии и тепла.

Почему в Брянской области нет света в двух районах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ночь с 15 на 16 января боевики киевского режима нанесли удары по объектам энергетики в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы вновь подвергли атаке объекты энергетической инфраструктуры Брянской области», — написал глава российского приграничного региона.

Богомаз уточнил, что в результате намеренного применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) реактивных систем залпового огня получили повреждения Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. Из-за этого часть жителей данных районов осталась без света и тепла. На месте происшествий уже работают специалисты.

«Принимаются все необходимые меры для оказания помощи», — добавил глава региона, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель. ВСУ сбросили боеприпас с дрона на частный дом. Это также случилось в ночь на 16 января.


