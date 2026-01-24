В оборонной стратегии США указали на военный и промышленный потенциал России

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Пентагон отметил, что РФ обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

Пентагон назвал Россию «постоянной угрозой» НАТО

Фото: Zuma/ТАСС

Конфликт на Украине показывает, что Россия к настоящему времени сохраняет значительную мощь в военной сфере и промышленности. Об этом говорится в оборонной стратегии США на 2026 год, опубликованной на сайте ведомства.

Пентагон отметил, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который она продолжает модернизировать и диверсифицировать, а также подводными, космическими и кибервозможностями.

При этом отмечается, что Россия якобы является постоянной, но контролируемой угрозой в будущем для восточных стран НАТО.

Несмотря на корректировку позиционирования Соединенных Штатов «на европейском театре военных действий», Пентагон продолжит играть важную роль в самом НАТО.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Пентагон планирует сократить участие США в ряде структур НАТО. Как сообщали источники, планы были разработаны еще до кризиса вокруг Гренландии, силовое изъятие которой может запустить процесс распада всего альянса.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

