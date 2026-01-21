Пентагон намерен сократить участие США в структурах НАТО

Речь идет о снижении присутствия американских специалистов в консультативных органах и центрах подготовки альянса.

Пентагон планирует сократить участие США в ряде структур НАТО. В первую очередь речь идет о присутствии в консультативных органах и центрах подготовки альянса.

The Washington Post пишет, что под сокращения могут попасть около 200 американских специалистов. О резком выходе речи пока не идет: персонал просто не будут заменять по мере завершения сроков службы. Источники подчеркивают, что планы были разработаны еще до кризиса вокруг Гренландии. Тем не менее намерения президента США Дональда Трампа присоединить остров вызывают серьезное беспокойство в Евросоюзе.

Страны Балтии опасаются, что возможное силовое изъятие Гренландии у Дании может запустить процесс распада НАТО. А в британском парламенте в ответ на угрозы Вашингтона подготовили необычное предложение: устроить политический бойкот летнего чемпионата мира по футболу, большую часть матчей которого примут Соединенные Штаты.

