«Решил, пойду с распущенными»: Колокольников пошутил о своей прическе

Юрий Колокольников пошутил, что пошел на премьеру фильма с распущенными волосами

В кино, чтобы актер полностью перевоплотился в образ, режиссер просит его что-то изменить в своей внешности, например, пополнеть, сбрить волосы или наоборот — отрастить. Так было и у Юрия Колокольникова, который в жизни предпочитает сверкать лысиной, а на экране трясти шевелюрой. Корреспондент 5-tv.ru пообщалась с ним на премьере фильма «Левша».

«Это мои волосы, вы что, не видите? Мои родные волосы. Просто сегодня я решил, пойду с распущенными», — пошутил актер.

Правда, Юрий не помнит, как отращивал волосы и почему решил от них избавиться в конечном счете. Зато настроение у актера отличное, он не только пошутил, но и немного пофилософствовал.

О фильме «Левша»

В России 22 января в прокат вышел приключенческий экшен-фильм по мотивам рассказа Николая Лескова «Левша» от режиссера Владимира Беседина. В ролях Юрий Колокольников, Алексей Гуськов, Федор Федотов, Ян Цапник, Леонела Мантурова и другие.

Действия разворачиваются в конце XIX века, когда между Российской империей и Великобританией назревает военный конфликт.

В императорском дворце Александра III находят неизвестное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огареву, который объединяется с гениальным, но забытым тульским мастером Левшой.

Вместе они попытаются раскрыть заговор и спасти страну от опасности. Для этого героям придется пойти на рискованную аферу, разгадать семейные тайны и проявить всю свою смелость, отвагу и смекалку.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, по мнению актера Михаила Тройника, секрет гениальности нельзя постичь до конца. Загадка лежит в основе интереса к произведению Николая Лескова, по которому снят одноименный фильм.

